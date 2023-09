مراکش میں شدید زلزلے سے قیامت صغریٰ برپا، 300 سے زیادہ افراد ہلاک

🚨#BREAKING: Horror scenes after the earthquake at Morocco in the region of Marrakech 🇲🇦#هزة_أرضية #المغرب #زلزال #زلزال_المغرب #Morocco #مراكش pic.twitter.com/IhHceL8dUp

— Ihsan Naseem احسان نسیم (@ihsannaseem1) September 9, 2023