میگا تھرلر فلم ’جوان‘ کا پہلے دن 129 کروڑ کا تاریخ ساز بزنس

ممبئی: بالی وڈ کے سپر اسٹار شاہ رخ خان کی فلم ’جوان‘ ریلیز کے دوسرے دن ہی سو کروڑ کے کلب میں داخل ہوگئی۔

میگا تھرلر فلم نے اپنی ریلیز کے پہلے دن 65 کروڑ کے سنگ میل کے ساتھ ہندی سینما کی سب بڑی اوپننگ حاصل کرنے والی فلم کا اعزاز بھی حاصل کیا ہے۔

دوسرے دن کے اختتام تک فلم کا ہندی سینما میں مجموعی بزنس 112 کروڑ تک پہنچ گیا جبکہ ویک اینڈ پر بزنس میں مزید اضافے کی توقع ہے۔

As Jawan says, "Yeh toh bas shuruaat hai"

Thank you for the Massy-ive love

#Jawan in cinemas – in Hindi, Tamil & Telugu.

