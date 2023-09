پاکستان کا بھارت کیخلاف میچ کیلئے پلیئنگ الیون کا اعلان

کولمبو: پاکستان نے سپرفور مرحلے کے بھارت کے خلاف میچ کے لیے اپنے پلیئنگ الیون کا اعلان کر دیا ہے۔

پاکستان بھارت کے خلاف اسی ٹیم کے ساتھ کھیلے گا جس نے بنگلہ دیش کے خلاف آخری میچ کھیلا تھا۔ پاکستان کی ٹیم میں تین فاسٹ بولرز، ایک فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر اور تین اسپن آل راؤنڈر شامل ہیں۔

فاسٹ باؤلنگ کے شعبے میں شاہین آفریدی، نسیم شاہ اور حارث رؤف کو فہیم اشرف سپورٹ کریں گے۔ اسپن ڈپارٹمنٹ میں نائب کپتان شاداب خان، افتخار احمد اور سلمان علی آغا شامل ہوں گے۔

ٹاپ آرڈر میں فخر زمان، امام الحق اور کپتان بابراعظم ٹیم کی پوزیشن کو مستحکم بنانے کی کوشش کریں گے۔ محمد رضوان وکٹ کیپنگ کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔

Our playing XI for the #PAKvIND match

September 9, 2023