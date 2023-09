شاہ رخ کی ’جوان‘ کا نیا ریکارڈ، تین دن میں 200 کروڑ کے کلب میں داخل ہوگئی

ممبئی: بالی وڈ کنگ شاہ رخ خان کی میگا تھرلر ایکشن فلم ’جوان‘ صرف تین دن میں 200 کروڑ کے کلب میں داخل ہوگئی۔

بلاک بسٹر فلم ’پٹھان‘ کو یہ سنگ میل عبور کرنے میں چار دن جبکہ ’غدر2‘ کو پانچ دن لگے تھے لیکن ’جوان‘ نے مختصر وقت میں نیا ریکارڈ قائم کردیا۔

شاہ رخ خان کی میگا تھرلر فلم نے بالی وڈ انڈسٹری میں تہلکہ مچایا ہوا ہے، مقامی زبانوں اور انٹرنیشنل باکس آفس کے بزنس کے بعد اعدادوشمار بہت آگے پہنچ جاتے ہیں۔

