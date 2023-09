شاہ رخ خان کی ’جوان‘ نے 85 سالہ ’دادی‘ کو سینما آنے پر مجبور کردیا

ممبئی: شاہ رخ خان کی میگا تھرلر ایکشن فلم ’جوان‘ کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا اور ایک 85 سالہ دادی اداکار کی فلم دیکھنے سینما پہنچ گئی۔

سوشل میڈیا پر کنگ خان کے ایک مداح نے ایک ویڈیو پوسٹ کی اور اداکار کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ ان کی 85 سالہ دادی اداکار کی بہت بڑی مداح ہے۔

ویڈیو میں بوڑھی عورت کو یہ بولتے ہوئے سنا جاسکتا ہے کہ وہ کنگ خان کی مداح ہے اسی لئے وہ سینما میں فلم دیکھنے آئی ہیں۔

Shukriya to Dadi… lots of love to her and hope I can continue to make her smile with my films!!! https://t.co/2pyz7Y4Q04

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 11, 2023