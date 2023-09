شاہ رخ خان کی بلاک بسٹر ’جوان‘ پر علی ظفر کا ردعمل سامنے آگیا

لاہور: بالی وڈ کنگ شاہ رخ خان کی نئی میگا تھرلر بلاک بسٹر فلم ’جوان‘ پر پاکستانی اداکار اور گلوکار علی ظفر کا ردعمل سامنے آگیا۔

نامور پاکستانی اداکار نے سوشل میڈیا کے ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر شاہ رخ خان کے متعلق اپنے ذاتی مشاہدے پر مبنی پوسٹ کی ہے۔

علی ظفر نے لکھا کہ فلموں کا بلاک بسٹر ہونا شاہ رخ خان کی شناخت نہیں ہیں کیوں یہ ان کی شخصیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔

My personal observation about @iamsrk.

He has a lot more to offer in his heart and being than the world has seen.

Blockbusters are just the tip of the iceberg. They don’t define him. His intellect and experience does.

— Ali Zafar (@AliZafarsays) September 14, 2023