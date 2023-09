جدہ: سعودی عرب میں فٹبال میچ کے دوران کرسٹیانو رونالڈو کی فری ہٹ نے کیمرہ مین کو دن میں تارے دکھا دیے۔

ہفتہ کو سعودی عرب کے کنگ عبداللہ اسپورٹس سٹی اسٹیڈیم میں النصر اور الرعد کلب کے میچ میں پرتگال کے عالمی شہرت یافتہ اسٹار فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو نے اپنی فری کک سے کیمرہ مین کو ناک آؤٹ کر ڈالا۔

😳 During the game between Al Raed and Al Nassr Cristiano Ronaldo's Free Kick hit a cameraman's head! The cameraman was injured after the shot from Cristiano Ronaldo hit his head. pic.twitter.com/sVxHOo7CwU

