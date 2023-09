شاہ رخ خان کا بیمار مداح ’جوان‘ دیکھنے وینٹیلیٹر پرسینما پہنچ گیا

ممبئی: بالی وڈ کنگ شاہ رخ خان کا مداحوں کے دلوں پر راج جاری ہے اور اس کا تازہ مشاہدہ سامنے آیا جب ایک نوجوان وینٹیلیٹر پر فلم ’جوان‘ دیکھنے سینما پہنچ گیا۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے معذوری کا شکار ایک نوجوان انیس فاروقی وینٹیلیٹر پر اپنے پسندیدہ اداکار کی فلم سینما میں دیکھ رہا ہے۔

انفلوئنسر روہت گپتا نے نوجوان کی ویڈیو کو شیئر کیا اور انیس فاروقی کیلئے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا کہ وہ بیماری کے باوجود سینما میں فلم دیکھنے پہنچ گیا۔

IMMENSE RESPECT: Anees farooqi , a physically challenged guy visits to watch #Jawan on Ventilator.. Proud to be a @iamsrk fan.. pic.twitter.com/StXF58obPs

