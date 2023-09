واٹس ایپ نے اشتہارات سے متعلق خبروں کو جھوٹا قرار دے دیا

کیلیفورنیا: میٹا کی انسٹنٹ میسجنگ ایپلی کیشن واٹس ایپ نے پلیٹ فارم پر اشتہارات چلانے کی خبروں کومسترد کر دیا۔

فائنینشل ٹائمز کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ میٹا کی جانب سے واٹس ایپ پر آمدنی میں اضافے کے لیے پلیٹ فارم پر اشتہارات متعارف کرائے جانے کا امکان ہے۔

سربراہ واٹس ایپ وِل کیتھ کارٹ نے اپنی ایکس پوسٹ میں دعوے کو مسترد کرتے ہوئے لکھا کہ یہ خبر جھوٹ ہے۔ کمپنی ایسا نہیں کر رہی۔

This @FT story is false. We aren’t doing this.

Also it looks like you misspelled Brian’s name… https://t.co/Z47z9FC5yu

— Will Cathcart (@wcathcart) September 15, 2023