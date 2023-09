لیونل میسی بیٹے کا میچ دیکھنے اکیڈمی پہنچ گئے

میامی: اسٹار فٹبالر لیونل میسی اپنے بیٹے کا فٹبال میچ دیکھنے اکیڈمی پہنچ گئے۔

لیجنڈری فٹبالر لیونل میسی کو انٹر میامی چلڈرن فٹبال اکیڈمی میں اپنے دیگر دو بیٹوں میٹیو اور سیرو کے ساتھ سائیڈ لائنز سے اپنے بیٹے تھیاگو کا میچ دیکھتے ہوئے دیکھا گیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔

میچ کے دوران لیونل میسی اپنے بیٹے کو ہدایات بھی دیتے نظر آئے جبکہ اپنے پاس سے گزرنے والے دیگر نوعمر فٹبالرز کے ساتھ خوشگوار موڈ میں ہائے ہیلو بھی کرتے رہے۔

Leo Messi with Mateo and Ciro at the Inter Miami Academy watching Thiago's match

— Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) September 16, 2023