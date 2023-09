رونے کی ویڈیو وائرل ہونے پر کمسن مداح کی رونالڈو سے ملاقات کرادی گئی

تہران: پرتگال کے اسٹار فٹبالر رونالڈو نے اپنے کم عمر ایرانی مداح کی ملاقات کی خواہش پوری کردی۔

سعودی النصر کلب کے لیجنڈری فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو پیر کو ایرانی دارالحکومت تہران پہنچے تھے جہاں انکا ہزاروں مداحوں نے والہانہ استقبال کیا۔ ایئرپورٹ سے روانگی کے دوران لوگ دیوانہ وار انکی بس کے ساتھ دوڑتے رہے جبکہ ہوٹل کے باہر بھی لوگوں کی بڑی تعداد اسٹار فٹبالر کی ایک جھلک دیکھنے کیلئے موجود رہی۔

Ronaldo in Iran. Who ever Al Nassr are playing, they won’t have a single supporter in their own stadium tomorrow. pic.twitter.com/mpDCVQB43J

ایسے میں ایک کمسن مداح کو پرتگالی اسٹار سے ذاتی طور پر انکے ہوٹل کے کمرے میں ملاقات کا موقع مل گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ رونالڈو کے کمسن مداح ایڈریان کی تہران کے اسپیناس پیلس ہوٹل کے باہر رونالڈو کو نہ دیکھ پانے کی وجہ سے رونے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔

یہ بھی پڑھیں: ایران میں معروف فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو کا شاندار استقبال

Cristiano Ronaldo in Iran!

– First Video: Before Arrival.

– 2nd Video; Arrival.

– 3rd Video: Meeting a kid fan who was sad he didn’t meet him at first!

– 4th Video; Fans took over the Hotel!

Football will never witness another Mega Superstar . pic.twitter.com/E0EWYYTweq

— Buchi Laba (@Buchi_Laba) September 19, 2023