ورلڈ کپ گانے سے مایوس شائقین کی علی ظفر سے گانا بنانے کی فرمائش

ورلڈ کپ 2023 کے آفیشل گانے سے مایوس شائقین نے علی ظفر نے نیا گانا بنانے کی فرمائش کردی۔

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے بدھ کے روز ’’دل جشن بولے‘‘ کے عنوان سے ورلڈ کپ 2023 کا آفیشل گانا جاری کیا تھا جو شائقین کو بالکل پسند نہیں آیا اور انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی شدید مایوسی کا اظہار کیا ہے۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک مداح نے علی ظفر سے فرمائش کی کہ ’ہمیں آپ کی آواز میں گانے کی ضرورت ہے، جس پر علی ظفر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ’’ملک کیلئے میری ضرورت ہے تو میں ہمیشہ حاضر ہوں لیکن میرا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہے‘‘۔

@TheRealPCB and the big brands that sponsor them are responsible for that. They have marketing professionals who guide them.

If I am required for my country, I have always been there. But I have my own ideas and way of doing things.

Corporate culture has its own merits and de… https://t.co/9dnezn1PnP

— Ali Zafar (@AliZafarsays) September 20, 2023