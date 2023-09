شاہین آفریدی کے ولیمے کی پروقار تقریب، ساتھی کرکٹرز کی شرکت

پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین آفریدی کے ولیمے کی پروقار تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔

تقریب میں کپتان بابراعظم، شاداب خان، امام الحق، حارث رؤف، بابر اعظم، نسیم شاہ، فخرزمان، محمد رضوان، اولمپئن ارشد ندیم، رمیز راجہ سمیت سماجی اور کرکٹ سے وابستہ شخصیات شریک ہوئیں۔

Shahid Afridi is busy in doing father duties, wait? It’s Walima so he’s doing father in law duties.😌❤️#ShahidAfridi#ShaheenShahAfridi #ShaheenAfridi pic.twitter.com/eFN4595Nef

— Maham Gillani (@DheetAfridian) September 21, 2023