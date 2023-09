بابراعظم ورلڈ کپ میں آگ لگا سکتا ہے، گوتم گمبھیر

سابق بھارتی کرکٹر گوتم گمبھیر نے کہا ہے کہ بابر اعظم میں وہ تمام خوبیاں ہیں جس سے وہ ورلڈ کپ میں ’’آگ‘‘ لگاسکتا ہے۔

اسٹار اسپورٹس کے پروگرام میں اینکر نے گوتم گمبھیر سے سوال کیا کہ ہم کرکٹ کے سات عجوبوں پر بات کریں گے جن میں ویرات کوہلی، کین ولیمسن، جو روٹ، ڈیوڈ وارنر، بابراعظم اور روہت شرما جیسے مایہ ناز کھلاڑی شامل ہیں۔

گوتم گمبھیر سے کہا گیا کہ آپ مذکورہ ناموں میں سے کس کا انتخاب کریں گے جس پر ورلڈ کپ میں آپ کی نظر ہوگی۔

گوتم گمبھیر نے سوچنے پر وقت ضائع کیے بغیر قومی ٹیم کے کپتان بابراعظم کا نام لیا۔ انکا کہنا تھا کہ ’’بابر اعظم کے پاس وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جس سے وہ ورلڈ کپ میں آگ لگا سکتے ہیں‘‘۔

گوتم گمبھیر کا کہنا تھا ’’ میں نے بہت کم ایسے کھلاڑی دیکھے ہیں جن کے پاس بیٹنگ کیلئے اتنا وقت ہو۔ بے شک روہت شرما، ویرات کوہلی، کین ولیمسن، جو روٹ اور ڈیوڈ وارنر کا اپنا مقام ہے لیکن بابراعظم کے پاس الگ لیول کی کوالٹی ہے‘‘۔

.@GautamGambhir will eagerly watch out for @babarazam258's performance this #CWC2023. 👀

Will Babar prove to be the BEST against the rest on the BIGGEST stage?#WorldCupOnStar#Cricket pic.twitter.com/CwccE3r5JI

— Star Sports (@StarSportsIndia) September 23, 2023