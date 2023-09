صومالیہ؛ چیک پوسٹ پر بم دھماکے میں 20 افراد ہلاک اور45 زخمی

موغا ديشو: صومالیہ میں ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر بارودی مواد سے بھرا ٹرک ٹکرا گیا جس کے نتیجے میں 20 افراد ہلاک اور 45 زخمی ہوگئے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق صومالیہ میں ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر ٹرک کو رکنے کا اشارہ کیا لیکن اس نے بیریئر توڑنے کی کوشش کی۔ اس ٹرک کا پیچھا کرتے ہوئے سیکیورٹی گاڑی بھی آ رہی تھی۔

جیسے ہی ٹرک سامنے سے چیک پوسٹ کے اہلکاروں اور عقب سے تعاقب میں آنے والی سیکیورٹی اہلکاروں کی گاڑی کے گھیرے میں آیا۔ ٹرک زوردار دھماکے سے تباہ ہوگیا۔

Woman crying could be heard in the background! shortly after a truck bomb hit a security checkpoint in the Beledweyne city centre.

Scores of people are feared dead, dozens others injured. This, according to local officials, could be the biggest bombing in central #Somalia in… pic.twitter.com/WMU9neR1M4

