مریضوں کی بینائی جانے کا معاملہ، پنجاب حکومت نے اویسٹن انجکشن پر پابندی لگادی

پنجاب حکومت نے مبینہ طور پر اویسٹن (Avastin) انجکشن کی وجہ سے مریضوں کی بینائی جانے کے بعد اسکے استعمال پر پابندی عائد کردی۔

نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں امراض چشم کے ماہر ڈاکٹرز نے اویسٹن انجکشن سے بعض افراد کی بینائی متاثر ہونے کے واقعہ پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں آشوب چشم کی وباء کی حفاظتی تدابیر اور سدباب کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔

بعد ازاں نگران وزیراعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ’ایکس‘ پیغام میں بتایا کہ محکمہ صحت کے حکام اور ماہرین امراض چشم کے ساتھ اویسٹن کی وجہ سے اندھے پن کے معاملے پر اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔

Held a crucial meeting with Health Department and Doctors to address Avastin (Bevacizumab)-related blindness cases. Here’s the action plan:

1. Immediate strict action against drug inspectors responsible for availability of non-sterile injections with a pending inquiry.

2. A… pic.twitter.com/MsjiOPtwlh

— Mohsin Naqvi (@MohsinnaqviC42) September 24, 2023