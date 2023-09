بالی ووڈ اداکارہ سوارا بھاسکر کے ہاں بیٹی کی پیدائش

ممبئی: بالی وود کی اداکارہ سوارا بھاسکر اور ان کے شوہر فہد احمد بیٹی کے والدین بن گئے۔

اداکارہ سوارا بھاسکر نے سوشل میڈیا پر اپنی نومولود بیٹی اور شوہر کے ساتھ تصاویر شئیر کرتے ہوئے بیٹی کی پیدائش کی اطلاع دی۔سوارا بھاسکر نے پوسٹ میں کہا کہ دعائیں قبول ہوئیں اور ہمیں رحمت سے نوازا گیا۔ ہمارے گھر 23 ستمبر 2023 کو بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ بیٹی کا نام رابعہ رکھا ہے۔

A prayer heard, a blessing granted, a song whispered, a mystic truth..

Our baby girl Raabiyaa was born on 23 Sept. 2023 ♥️

With grateful and happy hearts we thank you for your love.

It’s a whole new world ✨@FahadZirarAhmad pic.twitter.com/uT7DbvgUXp

