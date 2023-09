بابراعظم اے آئی ٹیکنالوجی سے بنی اپنی آوازوں پر حیران

قومی ٹیم کے کپتان بابراعظم اے آئی ٹیکنالوجی سے بنائی گئی اپنی آوازوں پر حیران رہ گئے۔

منگل کو لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران صحافی نے بابراعظم سے پوچھا کہ ’آپ نے اے آئی سافٹ ویئر کی مدد سے بنائے گئے اپنے گانے ضرور سنے ہوں گے جو ان دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، آپ کے مداح ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، کیا آپ کبھی ان کے لیے اپنی آواز میں بھی کوئی گانا گائیں گے؟۔

صحافی کے سوال پر بابراعظم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ “فینز پہلے ہی میری آواز کو ہر طرح کے طریقوں سے استعمال کر چکے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے میں پریشان ہوگیا تھا کہ یہ میری آوازیں کیسے چلی گئیں؟‘‘۔

واضح رہے کہ ان دنوں سوشل میڈیا پر بابراعظم کی اے آئی سے تیار کردہ بہت سی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جن میں حسن علی کی سرپرائز سلیکشن پر بنائی گئی میم کافی وائرل ہوئی تھی۔

He Knows About AI Songs. #BabarAzam #Ahmedabad pic.twitter.com/2FMN1VqPuJ

This song in AI generated voice of Babar Azam hits different.pic.twitter.com/jF7nUk5lLA https://t.co/9r5XsQUNgn

— Abdullah (@abdullahhammad4) September 26, 2023