بھارت؛ جشن میلاد النبی پرگلی سجانے پرہندوانتہاپسند بے قابو، مسلمان خواتین پربدترین تشدد

اندور: بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کی مسلمان دشمنی کا ایک اور واقعہ سامنا آگیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست مدھیہ پردیش کے شہر اندور کی ایک کالونی میں مسلمان خواتین نے 12 ربیع الاول کی خوشی میں گلی سجائی۔

موقع پر موجود عینی شاہدین کے مطابق ہندو انتہاپسندوں کا گروپ گلی کی سجاوٹ دیکھ کر بے قابو ہوگیا اور سجاوٹ کو نوچ کر پھینکنے کی کوشش کی۔ خواتین نے ہندو انتہا پسند غنڈوں کو روکنے کی کوشش تو انہوں نے گلی سجانے والی خواتین پر دھاوا بول دیا اور دن دہاڑے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔

Muslim women were brutally attacked by Hindu youths in Indore, Madhya Pradesh for decorating the street for Eid-e-Milad. pic.twitter.com/40LfQLLgV6

— Ahmed Khabeer (@Ahmedkhabeeer) September 25, 2023