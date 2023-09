کرکٹرز کے سینٹرل کنٹریکٹس کا اعلان: بابر، رضوان اور شاہین اے کیٹیگری میں شامل

لاہور: پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹرز کے سینٹرل کنٹریکٹس کا اعلان کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے سینئر کرکٹرز کے ساتھ معاملات طے پانے کی تصدیق کرتے ہوئے اگلے تین سال کے لیے سینٹرل کنٹریکٹس کا اعلان کردیا ہے جس کا اطلاق یکم جولائی 2023 سے30 جون 2026 تک ہوگا۔ 25 کرکٹرز کو سینٹرل کنٹریکٹس دیے گئے ہیں جس میں آئی سی سی آمدنی کا حصہ بھی شامل ہے۔

پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس مرتبہ ریڈ بال اور وائٹ بال کنٹریکٹس کو ضم کردیا ہے۔ یہ فیصلہ سینٹرل کنٹریکٹ کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں کیا گیا ہے کہ کھلاڑیوں کا اندازہ میچوں کے نتائج سے لگایا جائے تاکہ سلیکشن کا صاف شفاف عمل موجود ہو۔ کھلاڑیوں کو چار کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے اور ان کے ماہانہ معاوضوں میں قابل ذکر اضافہ کیا گیا ہے۔ آئی سی سی سے حاصل ہونے والی آمدنی اسی مجموعی ماہانہ معاوضوں میں شامل کی جائے گی۔

اے کیٹگری ( تین کرکٹرز ) دوسو دو فیصد

بی کیٹگری ( چھ کرکٹرز ) ایک سو چوالیس فیصد

سی کیٹگری ( دو کرکٹرز ) ایک سو پنتیس فیصد

ڈی کیٹگری ( چودہ کرکٹرز ) ایک سو ستائیس فیصد

اے کیٹگری: بابراعظم ، محمد رضوان ، شاہین شاہ آفریدی

بی کیٹگری: فخرزمان ، حارث رؤف ، امام الحق ، محمد نواز ، نسیم شاہ ، شاداب خان

سی کیٹگری: عماد وسیم ، عبداللہ شفیق

ڈی کیٹگری: فہیم اشرف ، حسن علی ، افتخار احمد ، احسان اللہ ، محمد حارث ، محمد وسیم جونیئر ، صائم ایوب ، سلمان علی آغا ، سرفراز احمد ، سعود شکیل ، شاہنواز دھانی ، شان مسعود ، اسامہ میر اور زمان خان

🚨 Pakistan Men's Central Contract list 🚨

As many as 25 cricketers have been offered a central contract 👇

Read more ➡️ https://t.co/6pNAexQEds pic.twitter.com/bgkvopQ6gl

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 27, 2023