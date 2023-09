ماحولیاتی تبدیلیوں میں دوسروں کا کیا پاکستان نے بھگتا؛ اقوام متحدہ

نیویارک: اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتیرس نے کہا ہے کہ پاکستان گرین ہاؤس کے 1 فیصد سے بھی کم اخراج کا ذمہ دار ہے لیکن اسے موسمیاتی تبدیلوں کے نتیجے میں آنی والی آفات 15 گنا زیادہ جھیلنا پڑتی ہیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ گزشتہ برس کے تباہ کن سیلاب سے بحالی میں پاکستان کی مدد فراہم کرے۔

اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انتونیو گوتریس نے ماحولیاتی تبدیلیوں میں کم حصہ ڈالنے کے باوجود سب سے زیادہ نقصان اُٹھانے والے پاکستان کو “موسمیاتی انصاف کے لیے لٹمس ٹیسٹ” قرار دیا۔

I will never forget the climate-related carnage I saw after apocalyptic flooding submerged a third of Pakistan.

I call on donors & international financial institutions to make good on their funding pledges in support of recovery efforts as soon as possible. pic.twitter.com/5CL4YJFl0J

— António Guterres (@antonioguterres) September 27, 2023