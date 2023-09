لندن: کینیڈا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے کم وقت میں دنیا کی تیز ترین 50 مرچیں کھانے کا ریکارڈ بنا دیا۔

سبزی خور مائیک جیک نے 6 منٹ اور 49.2 سیکنڈ میں 50 کیرولائنا ریپرز (جو ہیلاپینو مرچوں سے سیکڑوں گنا زیادہ تیز ہوتی ہیں) کھا کر گینیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا اور ایک نشست میں 135 مرچیں کھائیں۔

New record: Fastest time to eat 50 carolina reaper chilli peppers – 6 minutes and 49.20 seconds by Mike Jack

He eventually went on to eat 135 peppers in this one sitting pic.twitter.com/b5OxTBtbjd

— #GWR2024 OUT NOW (@GWR) September 26, 2023