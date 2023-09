شاہ رخ خان اور زید خان کی مداحوں کو عید میلاد النبی ﷺ کی مبارکباد

ممبئی: بالی وڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان اور اداکار زید خان نے دنیا بھر میں پھیلے مسلمان مداحوں کو عید میلاد النبی ﷺ کی مبارکباد پیش کی ہے۔

کنگ خان نے ایکس پر پیغام لکھا کہ بڑے دن پر ہمیں مہربان، رحم دل اور نیک ہونے کو سیلیبریٹ کرنا چاہئے، ساتھ ہی انہوں نے مداحوں کو عید میلاد النبی ﷺ کی مبارکباد بھی پیش کی۔

On this day let’s celebrate the virtues of being kind, compassionate and righteous. Wishing every one a happy Eid Milad-un-Nabi. Give a big hug to everyone you meet. Eid Mubarak.

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 28, 2023