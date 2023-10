ورلڈکپ؛ کرکٹ پنڈتوں نے پاک بھارت فائنل دیکھنے کی خواہش ظاہر کردی

Who'll be the #CWC23 finalists?

Our experts @sanjaymanjrekar, @waqyounis99, @IrfanPathan, #MuttiahMuralitharan, & more talk about their picks 👀

Tune-in to the #NZvSA Warm-up Match in #WorldCupOnStar

MON, OCT 2, 12:30 PM onwards | Star Sports Network#WorldCupKaBhootSawaar pic.twitter.com/vQntba7nob

— Star Sports (@StarSportsIndia) September 30, 2023