بھارتی صحافی کے سوال پر انگلش کپتان حیران، بمشکل ہنسی روک پائے

احمد آباد: انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان جوز بٹلر بھارتی صحافی کے سوال پر حیران رہ گئے اور بمشکل اپنی ہنسی کو روک پائے۔

بھارتی اسپورٹس رپورٹر نے پریس کانفرنس کے دوران جوز بٹلر سے پوچھا کہ کیا حال ہی میں کرکٹ سے ریٹائرڈ ہونے والے جیمز اینڈرسن اور اسٹورٹ براڈ کی عدم موجودگی ٹورنامنٹ میں انگلینڈ کی فاسٹ بولنگ کو متاثر کرے گی؟۔

انگللش کپتان بھارتی صحافی کے سوال پر حیران رہ گئے کہ اینڈرسن اور براڈ تو گزشتہ 8 سالوں سے انگلینڈ کی ون ڈے ٹیم کا حصہ نہیں ہیں لہذا انہوں نے بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کی۔

These indian journalists are so embarrassing trust mepic.twitter.com/iEKqNyUehO https://t.co/FN486INozE — Archer (@poserarcher) October 4, 2023

جوز بٹلر نے جواب دیا کہ ’’ مجھے لگتا ہے کہ جمی (جیمز اینڈرسن) اب بھی سلیکشن کے لیے دستیاب ہے تاہم وہ 2015 سے کوئی او ڈی آئی نہیں کھیلا اور اسٹورٹ براڈ کو بھی او ڈی آئی کھیلے اتنا ہی وقت ہوچکا ہے حالانکہ وہ تو اب ریٹائرڈ بھی ہوگیا ہے‘‘۔

واضح رہے کہ جیمز اینڈرسن نے اپنا آخری ون ڈے انٹرنیشنل میچ 2015 میں افغانستان کیخلاف کھیلا تھا جبکہ اسٹورٹ براڈ نے اپنا آخری ون ڈے انٹرنیشنل میچ 14 فروری 2016 کو جنوبی افریقا کیخلاف کھیلا تھا۔ دونوں 2019 کے ورلڈ کپ اسکواڈ میں بھی نہیں تھے۔

اسٹورٹ براڈ نے جولائی 2023 میں ایشز سیریز کے بعد کرکٹ کے ہر فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا تھا تاہم انکے ساتھی جیمز اینڈرسن نے تاحال اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کیا ہے۔

بھارتی صحافی کی اس لاعلمی کا سوشل میڈیا پر خوب مذاق بنایا جارہا ہے۔ ایک صارف نے لکھا کہ ’’ اس رپورٹر سے زیادہ کرکٹ کی معلومات تو میری دادی کے پاس ہیں‘‘۔

Lowest of all lows in journalism. Absolutely disgusting. This Dave guy whoever he is should be fired immediately. Even my grandmother knows that Anderson Broad don’t play LOIs FFS. https://t.co/PWVtch4HRt — Karan Wadekar (@karan_rw) October 4, 2023

A journalist asked Jos Buttler in the PC if the absence of Anderson and Broad will affect their pace bowling in the tournament?Just look at him,he was trying so hard not to laugh 😂😭.#CWC23

Video Credit: @ICC Facebook pic.twitter.com/1rdOjglfEd — Delhi Capitals Fan (@pantiyerfc) October 4, 2023



ورلڈ کپ کے لیے انگلش اسکواڈ:

جوز بٹلر (کپتان)، معین علی، گس ایٹکنسن، جونی بیئراسٹو، سام کرین، لیام لیونگسٹون، ڈیوڈ ملن، عادل رشید، جو روٹ، ہیری بروک، بین اسٹوکس، ریس ٹوپلی، ڈیوڈ ولی، مارک وڈ اور کرس ووکس۔