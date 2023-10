ایران؛حجاب نہ کرنے پر 16سالہ لڑکی پولیس تشدد سے کوما میں چلی گئی

تہران: ایران میں 16 سالہ لڑکی ارمیتا گیراوند کو میٹرو ٹرین اسٹیشن پر سوار ہونے سے پہلے خواتین پولیس اہلکاروں نے روکا تھا اور مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا جس پر نوعمر لڑکی کوما میں چلی گئی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران میں انسانی حقوق کے دو سرگرم کارکنوں نے رائٹرز کو بتایا کہ اس وقت لڑکی اسپتال میں تشویشناک حالت میں زیر علاج ہے اور خدشہ ہے اس کے ساتھ بھی مھسا امینی جیسا نہ ہو جائے۔

ایران کی اخلاقی تربیت سے متعلق قوانین کا نفاذ کروانے والی پولیس کے ترجمان نے انسانی حقوق کی تنظیم کے ان دعوؤں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ارمیتا گیراوند کی حجاب کے معاملے پر اہلکاروں کے ساتھ تصادم کی خبریں بے بنیاد ہیں۔

ایران کے سرکاری میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑکی ٹرین میں سوار ہوتے ہی بے ہوش ہوکر گر لڑتی ہے جسے اس کی سہیلیاں ٹرین سے باہر نکالتی ہیں اور اسپتال منتقل کرتی ہیں۔

VIDEO: 16-year-old Armita Garawand was reportedly assaulted by Iran’s morality police. She remains in a coma. Last year, Iranian police killed Masha Amini in a similar incident, sparking nationwide protests. pic.twitter.com/OwC4Tn4FbJ

— Trey Yingst (@TreyYingst) October 3, 2023