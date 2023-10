ڈانٹ پڑنے پر بچی نے والد برائے فروخت کا اشتہار لگا دیا

نئی دہلی: والدین کی بچوں سے تکرار اور ڈانٹ ڈپٹ معمول کی بات ہے لیکن ایک بچی نے ڈانٹ پڑنے کے بعد غیرمعمولی ردعمل دیا۔

بھارت میں ایک 8 سالہ بچی اور اس کے والد کے درمیان معمولی تکرار ہوئی جس کےبعد بچی نے اپنے گھر کے دروازے پر ’والد برائے فروخت ‘ کا اشتہار لگا دیا۔

بچی نے ہاتھ سے لکھے اشتہار میں کہا کہ ’ والد برائے فروخت، قیمت 2 لاکھ روپے مزید معلومات کے لیے گھنٹی بجائیں۔‘

بچی کے والد میلن کو ہولک نے اپنے سوشل میڈیا پر اشتہار کی تصویر لگاتے ہوئے لکھا کہ معمولی جھگڑے کے بعد اشتہار دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کافی نہیں ہوں۔

A minor disagreement and 8-year-old decided to put up a Father For Sale notice out of our apartment door.

Methinks I am not valued enough. 😞 pic.twitter.com/Epavc6gBis

— Melanchoholic (@Malavtweets) October 2, 2023