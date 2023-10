امن کا نوبل انعام ایران میں خواتین کی حقوق کی علمبردار نرگس محمدی کے نام رہا

ناروے: ایران سے تعلق رکھنے والی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ قیدی نرگس محمدی امن کے نوبل انعام برائے سال 2023 کی حقدار ٹھہریں جنھوں نے خواتین کے حقوق کے لیے آواز اُٹھانے پر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں اور اب بھی جیل میں سزا بھگت رہی ہیں۔

رواں برس نوبل انعام برائے امن ایران کی نرگس محمدی کے نام رہا جنھیں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے کی پاداش میں 13 بار گرفتار کیا گیا اور 5 مقدمات میں مجموعی طور پر 31 سال قید اور 154 کوڑوں کی سزا سنائی گئی۔

51 سالہ نرگس محمدی امن کا نوبل انعام جیتنے والی 19 ویں خاتون بن گئیں۔ خیال رہے کہ نوبل انعام برائے امن کی مالیت 1 ملین ڈالر کے برابر ہے جو 10 دسمبر کو دیاجائے گا۔

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023