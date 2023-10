حماس کی اسرائیل کیخلاف کامیاب کارروائی پر درجنوں ممالک میں جشن کا سماں

حماس نے بیت المقدس پر قابض اسرائیل پر اچانک اور غیر متوقع حملہ کرکے سب کو ششدر کر کے رکھ دیا جسے صیہونی ریاست کے خلاف کی گئی اب تک کی سب سے بڑی اور اہم ترین کامیابی قرار دیا جا رہا ہے اور اس پر کئی ممالک میں جشن منایا گیا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق حماس کے اسرائیل کی انٹیلی جنس نیٹ ورک کو توڑتے ہوئے فوجی کیمپوں میں داخل ہونے اور کامیاب کارروائی کرنے پر دنیا بھر میں جشن منایا جا رہا ہے۔

حماس کی کامیاب کارروائی کی خبر نشر ہوتے ہوئے ترکیہ کے شہر استنبول میں عوام فلسطین کا جھنڈا تھامے سڑکوں پر نکل آئے اور جشن منایا۔ ریلی کے شرکاء نے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔

1. Istanbul, Turkey on streets in support of #Palestinians

2. Solidarity with Palestine in London, UK

3. Bahrainis hit streets in Manama in solidarity with #Gaza

4. In Yemens Sanaa, people came out in solidarity with #Palestine#Israel #طوفان_الأقصى #FreePalestine pic.twitter.com/5o5fydWGCM

