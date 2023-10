مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کیلئے میا خلیفہ بھی میدان میں آگئیں

نیویارک: فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی جارحیت کی جس طرح پوری دنیا میں مذمت کی جارہی ہے وہیں سابقہ ایڈلٹ اسٹار میا خلیفہ نے بھی مظلوم فلسطینیوں کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔

میا خلیفہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر لکھا کہ اگر فلسطینیوں کی حالت کو دیکھ کر لوگ ان کی حمایت نہ کریں تو تاریخ بتائے گی کہ وہ لوگ غلط سمت میں کھڑے تھے۔

ایک پاکستانی صارف نے جب ان کی پوسٹ پر یہ کمنٹ کیا کہ وہ پاکستانی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی سے زیادہ واضح انداز میں فلسطینی عوام کی حمایت کررہی ہیں تو میا خلیفہ کو یہ موازنہ پسند نہیں آیا۔

If you can look at the situation in Palestine and not be on the side of Palestinians, then you are on the wrong side of apartheid and history will show that in time

— Mia K. (@miakhalifa) October 7, 2023