’ٹائیگر3‘ : کترینہ کیف کی ایکشن سے بھرپور پہلی جھلک سامنے آگئی

ممبئی: یش راج اسپائے یونیورس کی نئی فلم ’ٹائیگر3‘ سے بالی وڈ سپر اسٹار کترینہ کیف کی ایکشن سے بھرپور پہلی جھلک سامنے آگئی۔

بالی وڈ دبنگ اسٹار سلمان خان نے سوشل میڈیا پر فلم کا پوسٹر جاری کیا جس میں کترینہ کیف کو دھماکہ خیز ایکشن سین میں دیکھا جاسکتا ہے۔

کترینہ کیف یش راج فلمز کی اسپائے یونیورس کی پہلی خاتون جاسوس ہیں اور یہ ’زویا‘ کے کردار میں ’ایک تھا ٹائیگر‘ اور ’ٹائیگر زندہ ہے‘ میں بہترین پرفارمنس دے چکی ہیں۔

Zoya🔥#Tiger3Trailer arriving on 16th October.#Tiger3 in cinemas this Diwali. Releasing in Hindi, Tamil & Telugu.#KatrinaKaif | #ManeeshSharma | @yrf | #YRF50 | #YRFSpyUniverse pic.twitter.com/6e4sAN1ypY

