ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے نئی تاریخ رقم کردی

حیدرآباد دکن: ورلڈ کپ میں سری لنکا کیخلاف میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے نئی تاریخ رقم کردی۔

سری لنکا کا 345 رنز کا ہدف پاکستان نے محمد رضوان اور عبداللہ شفیق کی سنچریوں کی بدولت 4 وکٹوں کے نقصان پر 48.2 اوورز میں پورا کرلیا۔

حیدرآباد کے راجیو گاندھی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے آئی سی سی ورلڈ کپ کے آٹھویں میچ میں سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 9 وکٹوں کے نقصان پر 344 رنز بنائے تھے۔

ورلڈ کپ کے میچ میں پاکستان کے خلاف یہ کسی بھی ٹیم کا سب سے بڑا اسکور تھا۔ اس سے قبل پاکستان کے خلاف ورلڈ کپ میں سب سے بڑا اسکور 336 رنز بھارت نے 2019 میں بنایا تھا۔

پاکستان ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ ہدف کا کامیابی سے تعاقب کرنے والی ٹیم بھی بن گئی ہے۔ اس سے قبل 2011 کے ورلڈ کپ میچ میں بنگلورو میں آئرلینڈ نے انگلینڈ کیخلاف 329 رنز کا ہدف کامیابی سے حاصل کیا تھا۔

یہ بھی پڑھیں: ورلڈ کپ؛ پاکستان نے سری لنکا کو شکست دیکر 345 رنز کا ریکارڈ ہدف حاصل کرلیا

سال 2019 کے ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش نے اسکاٹ لینڈ کا 322 رنز کا ہدف کامیابی سے حاصل کیا تھا۔ 2015 کے ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش نے ویسٹ انڈیز کیخلاف 322 رنز کا ہدف حاصل کیا تھا۔ 1992 میں سری لنکا نے 313 رنزکا ہدف حاصل کرکے زمبابوے کو شکست دی تھی۔

یاد رہے کہ پاکستان نے اس سے پہلے کرکٹ ورلڈ کپ میں کبھی بھی 265 رنز یا اس سے زیادہ کا ہدف کامیابی سے حاصل نہیں کیا تھا۔ پاکستان کا ورلڈ کپ میں سب سے کامیاب ہدف کا تعاقب 263 رنز ہے جو 1992 میں نیوزی لینڈ کے خلاف بنایا گیا تھا۔

ورلڈ کپ کے علاوہ پاکستان نے ایک روزہ میچ میں سب سے بڑا 337 رنز کا ہدف راولپنڈی اسٹیڈیم میں نیوزی لینڈ کے خلاف حاصل کیا تھا۔

چار مارچ 2014 کو پاکستان نے بنگلادیش کے خلاف 327 رنز کا ہدف حاصل کیا تھا اور اُسے سے پہلے نومبر 2007 میں بھارت کے خلاف موہالی میں 322 رنز کا ہدف حاصل کیا تھا۔

اپریل 2005 میں پاکستان نے بھارت کی جانب سے دیا گیا 316 رنز کا ہدف حاصل کر کے احمد آباد کے ہوم گراؤنڈ پر بھارتی سورماؤں کو شکست سے دوچار کیا تھا۔

Highest successful chase in a @cricketworldcup match ✅ Highest successful run-chase for 🇵🇰 in an away game ✅ #PAKvSL | #DattKePakistani | #WeHaveWeWill pic.twitter.com/5GIcUAdXNx

Tons from Abdullah Shafique and Mohammed Rizwan guide Pakistan to the most successful chase in ICC Men’s Cricket World Cup history 🔥#CWC23 #PAKvSL 📝: https://t.co/oVVBdMbGPN pic.twitter.com/Y9xq0o3WOj

— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) October 10, 2023