چین میں اسرائیلی سفارت خانے کے اہلکار پر چاقو بردار شخص کا حملہ

بیجنگ: چین کے دارالحکومت میں اسرائیلی سفارت خانے کے ایک ملازم پر حملہ آور نے تیز دھار چاقو کے پے در پے وار کیے اور فرار ہوگیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص چاقو تھامے ہوئے ہے اور دوسرے شخص کو زمین پر لٹا کر پے در پے وار کر رہا ہے۔

چاقو کے وار سے حملے کا شکار شخص لہولہان ہوجاتا ہے اور زمین پر بے سدھ لیٹ جاتا ہے۔ حملہ آور اسے مردہ سمجھ کر جائے وقوعہ سے بھاگ جاتا ہے جو خود بھی مڈ بھیڑ میں معمولی زخمی ہوگیا تھا۔

A diplomat at Israel’s embassy in China has been injured by being stabbed in Beijing.

https://t.co/FKPiWKxqI2

— Anas (@AnasMAwan) October 13, 2023