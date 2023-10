اسرائیلی طیاروں کی بمباری میں ایک صحافی جاں بحق، چار زخمی

لبنان کے سرحی قصبے پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں برطانوی خبر رساں ادارے کا صحافی جاں بحق اور چار دیگر صحافی زخمی ہوگئے۔

عالمی میڈیا میں شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق جنوبی لبنان کے سرحدی قصبے الما الشاب میں صحافی اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری لڑائی کی کوریج کررہے تھے کہ اسی دوران اسرائیلی طیاروں نے قصبے پر بمباری کردی۔

بمباری کی زد میں آکر برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز سے منسلک صحافی ایسام عبداللہ جاں بحق ہوگئے جبکہ اے ایف پی اور الجزیرہ سے وابستہ صحافی زخمی ہوئے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق فضائی حملے میں زخمی ہونے والے صحافیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال لے جایا گیا۔

Israeli military targeted [@AJArabic] and [@Reuters] teams. One journalist killed and 2 other seriously injured pic.twitter.com/fAcwKzPfuP

