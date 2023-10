پاکستان سے ٹاکرا دماغ پر حاوی، کوہلی غلط شرٹ پہن کر میدان میں اتر آئے

احمد آباد: آئی سی سی ورلڈکپ میں پاکستان اور بھارت کا میچ جاری ہے جس میں سابق بھارتی کپتان غلط شرٹ پہن آئے۔

بھارت کے اسٹار کرکٹر ویرات کوہلی کے دماغ پر بھی پاکستان سے ٹاکرے کا ڈر حاوی ہوگیا اور وہ غلط شرٹ پہن کر میدان میں آگئے۔ویرات کوہلی جو جرسی پہن کر کھیلنے آئے اس پر بھارت کے پرچم کے رنگوں والی لائنوں کے بجائے تین سفید لائنیں پڑی ہوئی تھیں۔ غلطی کا احساس ہونے پر ویرات کوہلی نے ڈریسنگ روم میں جاکر شرٹ تبدیل کی اور پھر فیلڈنگ کرنے کے لیے واپس آئے۔

Virat Kohli came on field with wrong jersey 💀😁#ViratKohli #IndiaVsPakistan #indvspak #PAKvIND pic.twitter.com/R5bSlrcG4i

— Andleeb Akhtar 🇮🇳 (@mr_akhtar_17) October 14, 2023