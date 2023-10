اسرائیل کے حمایتی امریکی مالک مکان کے ہاتھوں 6 سالہ فلسطینی بچے کا لرزہ خیز قتل

شکاگو: امریکا میں اسرائیل کے حامی جنونی شخص نے 6 سالہ فلسطینی کرایہ دار بچے کو چاقو کے اندھا دھند وار کرکے قتل کردیا۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق امریکا کے شہر شکاگو میں اسرائیل کے حامی سفاک شخص نے اپنی کرایہ دار مسلمان فیملی کے گھر میں گھس کر 6 سالہ بچے کو قتل اور اس کی والدہ کو زخمی کردیا۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق 6 سالہ بچے پر فوجی طرز کے بڑے چاقو سے 26 وار کیے گئے جبکہ اس کی والدہ کے جسم پر 12 سے زیادہ زخم موجود ہیں۔ بچے کی شدید زخمی والدہ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ملزم نے خاتون اور بچے کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر نشانہ بنایا۔

We are shocked and disturbed to learn that a landlord in Chicago expressing anti-Muslim and anti-Palestinian views broke into a Muslim family’s apartment and attacked them with a knife, injuring the mother and killing her 6-year-old son, Wadea Al-Fayoume. @cairchicago will hold a… pic.twitter.com/N0ILuevq4n

— CAIR National (@CAIRNational) October 15, 2023