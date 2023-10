فلسطینیوں کی حمایت پر اسرائیل کی امریکی ماڈل جیجی حدید کو دھمکی

نیویارک: غزہ میں فضائی حملوں کے شکار معصوم فلسطینیوں کی حمایت پر اسرائیل نے نامور امریکی ماڈل جیجی حدید کو دھمکیاں دینا شروع کردیں۔

جیجی حدید نے فلسطین میں انسانی المیے پر سخت موقف اپناتے ہوئے اسرائیلی حکومت کی ظالمانہ کارروائیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

The official state of Israel government Instagram account calls out Gigi Hadid for condemning the Israeli government:

“Have you been sleeping the past week? Or are you just fine turning a blind eye to Jewish babies being butchered in their homes? Your silence has been very clear… pic.twitter.com/6xZuQYTNAx

— Pop Tingz (@ThePopTingz) October 16, 2023