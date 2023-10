غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں 500 فلسطینی شہید

غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں 500 سے زائد فلسطینی شہید اور سیکڑوں زخمی ہوگئے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں غزہ شہر کے الاحلی اسپتال کو نشانہ بنایا گیا جہاں 10 روز سے جاری اسرائیلی بمباری میں زخمی ہونے والے شہریوں کو مسلسل طبی امداد کیلئے لایا جارہا تھا۔

غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسپتال پر ہونے والے حملے میں کم از کم 500 افراد شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیلی افواج نے اقوام متحدہ کے زیر انتظام اسکول میں موجود پناہ گزینوں کو بھی نشانہ بنایا۔

فلسطینی صدر محمود عباس نے غزہ کے الاحلی اسپتال پر فضائی حملے کے بعد تین روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ غزہ میں حماس حکومت کے میڈیا آفس نے اسپتال پر حملے کو جنگی جرم قرار دیا ہے۔

سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب

روس اور متحدہ عرب امارات نے غزہ میں اسپتال پر اسرائیلی میزائل حملے کے بعد 18 اکتوبر کو صبح 10 بجے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کردی ہے۔

Russia and the UAE have requested an emergency open meeting of the UN Security Council for 10 am tomorrow October 18 in connection with the missile strike against the #GazaHospital. Let’s see how our Western colleagues will react to this.

— Dmitry Polyanskiy 🇺🇳 (@Dpol_un) October 17, 2023