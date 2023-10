روہت شرما نے بلے بازی کے بعد بولنگ بھی شروع کردی، ویڈیو وائرل

ممبی: بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان روہت شرما نے بلے بازی کے بعد اب بولنگ بھی شروع کردی ہے۔

انٹرنیٹ پر بھارتی کرکٹ ٹیم کی اسٹیڈیم میں نیٹ پریکٹس کی ویڈیو وائرل ہورہی ہے جس میں روہت شرما کو بلے بازی کے بجائے بولنگ کرتے دیکھا جاسکتا ہے۔

روہت شرما نے پریکٹس کے دوران اسپن بولنگ کی اور وہ اپنی گھومتی گیندوں سے بھارتی کرکٹ ٹیم کے بلے بازوں کو پریشان بھی کرتے رہے۔

We may see Rohit Sharma bowling in the upcoming matches 👀@ImRo45 pic.twitter.com/Jq0JXawbYu

— Rohit Sharma Trends™ (@TrendsRohit) October 18, 2023