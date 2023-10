غزہ پر بمباری رکوانے کیلیے امریکا میں مظاہرہ کرنیوالے سیکڑوں یہودی گرفتار

واشنگٹن ڈی سی: غزہ میں فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری رکوانے کے لیے مظاہرہ کرنے والے تقریباً 500 یہودیوں کو امریکی کانگریس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔

غیر ملکی ایجنسی کے مطابق جنگ مخالف گروپ جیوش وائس فار پیس کی جانب سے یہ مظاہرہ منعقد کیا گیا جس میں مظاہرین نے ’’NOT IN OUR NAME‘‘ یعنی (ہمارے نام پر نہیں) کے الفاظ سے مزین شرٹس پہن رکھی تھیں۔

امریکی کانگریس کی عمارت میں مظاہرین نے ایک بڑا بینر بھی اٹھا رکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ ’’جنگ بند کرو، کیونکہ اسرائیلی بمباری سے غزہ کی پٹی میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے‘‘۔

Today, 500 Jews were arrested and 10k took to the streets to support and to demand a ceasefire and an end to Palestinian genocide.

We shut down congress to draw mass attention to the U.S. complicity in Israel’s ongoing oppression of Palestinians. But our work isn’t done. pic.twitter.com/1aQf15Xx0D

— Jewish Voice for Peace (@jvplive) October 18, 2023