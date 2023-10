پاکستان چین پر اندھا اعتماد کرتا ہے، نگراں وزیراعظم

بیجنگ: نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان چین پر اندھا اعتماد کرتا ہے اور وہ چین کے ساتھ شراکت داری کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دے گا۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعرات کے روز بیجنگ میں چینی صدر شی جنگ پنگ سے ملاقات میں کیا۔ تیسرے بلیٹ اینڈ روڈ فارم کی سائیڈ لائن پر گریٹ ہال آف پیپل میں 140 ممالک کے سربراہان و وزرائے اعظم کی ملاقات ہوئی۔

عبوری وزیر اعظم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان ثابت قدمی سے چین کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا اور دو طرفہ شراکت داری کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے گا۔

میٹنگ میں اپنے ابتدائی کلمات کے دوران وزیر اعظم کاکڑ نے چین کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کے عزم کا اظہار صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے کیا جائے گا۔

Had the privilege of meeting with President Xi Jinping at the iconic Great Hall of People in Beijing. We discussed various dimensions of the multi faceted Pakistan-China relationship and reaffirmed our longstanding and steadfast friendship, all-weather strategic cooperation,… pic.twitter.com/26mClGTW15

— Anwaar ul Haq Kakar (@anwaar_kakar) October 19, 2023