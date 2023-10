’اسرائیل کا نام لے کر مذمت کیوں نہیں کی‘ ملالہ یوسفزئی پر صارفین کی تنقید

لندن: پاکستان کی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کو اسرائیل کا نام لے کر تنقید نہ کرنے پر سوشل میڈیا پر شدید ٹرولنگ کا سامنا ہے۔

ملالہ یوسفزئی نے اسرائیل کی طرف سے غزہ میں اسپتال پر دہشت گردانہ حملے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور فلسطینیوں کی امداد کیلئے تین لاکھ ڈالر کی امداد کا اعلان بھی کیا۔

متعدد صارفین کی طرف سے ملالہ کی امداد پر تحسین کی جارہی ہے لیکن اکثر صارفین نے ملالہ یوسفزئی کو اسرائیل کا نام لے کر مذمت نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

ایک صارف نے ملالہ سے پوچھا کہ وہ کھل کر اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں کررہی جبکہ ایک دوسرے صارف نے ملالہ سے مطالبہ کیا کہ انہیں کھل کر نسل کش اسرائیل کی مذمت کرنی چاہئے۔

I always supported her no matter what until this. malala can condemn and take stand for ukraine but not for palestine huh? the doubles are insane. what can I expect from an american puppet. it literally takes a second to call it a genocide and take names of who are behind it. https://t.co/DaUPfCkLPQ

— desiburgerbacha (@shortiekiddo28) October 18, 2023