’جنریشن کے عظیم ترین بولر‘ کوہلی کی بولنگ پر دلچسپ تبصرے

Moment of the match when King Kohli came for bowling after Hardik Pandya injured himself#INDvsBAN#HardikPandya #ViratKohli #CWC2023 #RohitSharma𓃵#KLRahul #RAVINDRAJADEJA

#INDvsBAN #BANvIND #INDvsBAN #ShubmanGill #saratendulkar pic.twitter.com/yaErjVsPjx

— Random Tube (@PubgRuthless) October 19, 2023