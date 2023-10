ہسپانوی وزیر کا اسرائیل سے تعلقات معطل اور تجارتی پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ

میڈرڈ: اسپین کی وزیر سماجی امور نے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات فوری طور پر معطل کر دینے چاہیئں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسپین کی وزیر برائے سماجی امور آئیونی بیلارا نے یورپی یونین کے اہم اجلاس سے قبل صحافیوں سے گفتگو میں اسرائیلی بمباری کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔

ہسپانوی وزیر نے اسرائیلی بمباری میں معصوم جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی اتحادی حکومت سے اسرائیل کی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا سنجیدگی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔

We need exemplary economic sanctions on Netanyahu and all those responsible for the genocide of the Palestinian people in the Gaza Strip. We also need an immediate arms embargo. Europe can and must act with autonomy and seek peace. pic.twitter.com/asNERZwVuF

— Ione Belarra (@ionebelarra) October 18, 2023