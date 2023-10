بھارت کے لیجنڈری کرکٹر بشن سنگھ بیدی چل بسے

نئی دہلی: بھارت کے عظیم کرکٹر بشن سنگھ بیدی طویل علالت کے بعد 77 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق بائیں ہاتھ سے باؤلنگ کرنے والے بشن سنگھ بیدی بھارت کے اوّلین اسپینرز میں سے تھے جنھوں نے کرکٹ کی دنیا میں 1967 سے 1979 تک راج کیا۔ باکمال باؤلر نے 67 ٹیسٹ میچوں میں 266 وکٹیں جب کہ 10 ایک روزہ میچوں میں 7 وکٹیں حاصل کی تھیں۔

The BCCI mourns the sad demise of former India Test Captain and legendary spinner, Bishan Singh Bedi.

Our thoughts and prayers are with his family and fans in these tough times.

May his soul rest in peace 🙏 pic.twitter.com/oYdJU0cBCV

— BCCI (@BCCI) October 23, 2023