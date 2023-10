نیدرلینڈز کے بولر نے ورلڈکپ میں بدترین بولنگ کا ریکارڈ اپنے نام کرلیا

نئی دلی: نیدرلینڈز کے بولر باس ڈی لیڈے نے ورلڈ کپ میں بدترین بولنگ کا ریکارڈ اپنے نام کرلیا۔

دہلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں بدھ کو کھیلے گئے میچ میں نیدرلینڈز کو آسٹریلیا کے ہاتھوں آئی سی سی ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے بڑے 309 رنز کے مارجن سے شکست ہوئی۔ 400 رنز کے جواب میں ڈچ ٹیم صرف 90 رنز بناسکی۔

میچ میں آسٹریلیا کے دو بلے بازوں ڈیوڈ وارنر اور گلین میکسویل نے سنچریاں اسکور کیں جبکہ اسٹیون اسمتھ نے 71 اور مارنوس لبوشین نے 62 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔

مزید پڑھیں: آسٹریلوی کرکٹرز نے نیدرلینڈز کیخلاف میچ میں سیاہ پٹیاں کیوں باندھیں؟

آسٹریلوی بلے باز گلین میکسویل نے دھواں دھار بیٹنگ کرتے ہوئے ورلڈ کپ کی تاریخ کی تیز ترین سنچری اسکور کرنے کا اعزاز بھی اپنے نام کرلیا۔ انہوں نے 40 گیندوں پر سنچری مکمل کی اور 106 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔

نیدرلینڈز کے بولر باس ڈی لیڈے میچ کے دوران سب سے مہنگے بولر ثابت ہوئے جنہوں نے 10 اوورز میں 115 رنز دیکر ون ڈے کی تاریخ کا سب سے مہنگا بولنگ اسپیل کرانے کا ریکارڈ توڑ دیا۔ انہوں نے دو وکٹیں بھی حاصل کیں۔

مزید پڑھیں: آسٹریلوی بلے باز میکسوئل نے ورلڈکپ کی تیز ترین سنچری بنا ڈالی

اس سے قبل ورلڈ کپ میں سب سے بدترین بولنگ کا ریکارڈ آسٹریلیا کے مک لیوس کا تھا جنہوں نے 2006 میں جنوبی افریقا کیخلاف 113 رنز کھائے تھے اور کوئی وکٹ نہیں لے سکے تھے۔

رواں ٹورنامنٹ کے دوران جنوبی افریقا کیخلاف میچ میں آسٹریلیا کے ایڈم زمپا نے 110 رنز کے عوض کوئی وکٹ نہیں لی تھی۔ یہ ورلڈ کپ میں تیسرے نمبر پر سب سے بدترین بولنگ تھی۔

مزید پڑھیں: پاکستان ورلڈکپ سیمی فائنل میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اگر مگر کا کھیل شروع

چوتھے نمبر پر پاکستان کے سابق فاسٹ بولر وہاب ریاض اور افغانستان کے راشد خان ہیں۔ وہاب ریاض نے 2016 میں انگلینڈ کیخلاف میچ میں 110 رنز دیے تھے اور کوئی وکٹ نہیں لے سکے تھے۔ 2019 میں انگلینڈ کیخلاف راشد خان نے 110 رنز کھائے تھے اور کوئی وکٹ نہیں لے سکے تھے۔

Bas de Leede was taken apart by a Maxwell masterclass 😳#AUSvNED #CWC23 pic.twitter.com/Xes29dJy7l

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) October 25, 2023