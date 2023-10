پاکستان ریلوے کا سبی ہرنائی ٹریک 17 سال بعد بحال

کوئٹہ: پاکستان ریلوے کا سبی ہرنائی سیکشن (ٹریک) تقریباً 17 سال بعد بحال کر دیا گیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ’’ایکس‘‘ پر محکمہ ریلوے کے چیئرمین اور سیکریٹری سید مظہر علی شاہ نے بتایا کہ پاک آرمی اور ایف سی کی مدد سے سبی ہرنائی سیکشن گزشتہ روز بحال کیا گیا۔

نگراں صوبائی وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے سبی ہرنائی ریل سروس کی بحالی پر عوام اور حکام کو مبارکباد دی۔

Pakistan Railways restored the Sibi-Harnai section, with the support of Pak Army, connecting people and business in remote areas of country. #PakistanArmy #PakRailPK#RailwayGoPPK pic.twitter.com/qIYaQXTKD3

— Syed Mazhar Ali Shah (@mazharkcl) October 26, 2023