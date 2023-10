فلسطینی خوفناک جانور ہیں؛ سابق اسرائیلی سفیر کی ہرزہ سرائی

تل ابیب: اقوامِ متحدہ میں اسرائیل کے سابق سفیر ڈین گیلرمین نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ فلسطینیوں کو جانوروں سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ خوف ناک اور خوں خوار ہیں۔

اسرائیل کے سابق سفیر ڈین گیلرمین نے اسکائی نیوز کو انٹرویو میں نے فلسطینی عوام کی نہ صرف توہین کی بلکہ اسرائیلی جارحیت کو درست ثابت کرنے کے لیے ہر اخلاقی حد سے گزر گئے۔

عرب میڈیا کے مطابق جب صحافی نے اقوامِ متحدہ میں اسرائیلی سابق سفیر سے غزہ میں شہریوں کو اجتماعی طور پر نشانہ بنانے، بجلی، پانی اور ایندھن جیسی ضروری اشیا کی فراہمی کو معطل کرنے سے متعلق سوال پوچھا تو وہ ہزرہ سرائی پر اتر آئے۔

“I am very puzzled by the constant concern which the world is showing for the Palestinian people,” says Dan Gillerman.

“I don’t remember people shedding tears for the Taliban,” he adds.https://t.co/X9XD3djCyh

— Sky News (@SkyNews) October 25, 2023