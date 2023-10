غزہ پر اسرائیلی حملوں کیخلاف احتجاج، امریکی یہودیوں کا نیویارک ریلوے اسٹیشن پردھرنا

نیویارک: غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج کرنے والے یہودی امریکیوں نے نیویارک کا مرکزی ریلوے اسٹیشن بند کردیا۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق سیکڑوں امریکی یہودیوں نے نیویارک میں واقع دنیا کے سب سے بڑے اور ملک کے مرکزی ریلوے اسٹیشن پر جمع ہو کر غزہ میں جاری اسرائیلی دہشتگردی کے خلاف مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا۔

A very long line of Jews in cuffs going into a very long line of NYPD commandeered buses after taking over Grand Central Station for Gaza #CeasefireNOW @jvplive @IfNotNowOrg @JFREJNYC pic.twitter.com/XyUg8j6EXX

— Rafael Shimunov (@rafaelshimunov) October 28, 2023