بھارت میں مسیحی دعائیہ تقریب میں یکے بعد دیگرے 3 دھماکے؛ ہلاکتیں

بھارتی ریاست کیرالہ کے ایک عیسائی کنونشن سینٹر میں دعائیہ تقریب جاری تھی جس کے دوران وقفے وقفے سے ہونے والے 3 دھماکوں میں 40 افراد بری طرح جھلس گئے جن میں سے 2 نے دم توڑ دیا اور مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق کیرالہ میں کوچی سے 10 کلومیٹر کی دوری پر واقع کنونشن سینٹر میں دھماکوں کے وقت 2 ہزار سے زائد افراد موجود تھے۔ تقریب کا آغاز ہوتے ہی ایک زور دار دھماکا ہوا جس کے بعد دو دیگر دھماکے بھی ہوئے۔

دھماکوں کے باعث کنونش سینٹر میں آگ بھڑک اُٹھی اور دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ تقریب میں بھگدڑ مچ گئی اور درجنوں افراد پیروں تلے روندے گئے۔ بری طرح جھلسنے اور دم گھٹنے کے باعث متعدد افراد بے ہوش ہوگئے۔

Visuals from not one, not two, but 3 blasts rocked Jehovah’s Witnesses Convention at Kalamaserry

Convention had 2,300 believers, and was about to end by Sunday noon

Teams of counter-terror sleuths and National Security Guards (NSG) have been pressed into action#KeralaBlast pic.twitter.com/CRfGsVbpju

